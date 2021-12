Acusado por Moro, Bolsonaro ataca ex-juiz suspeito: 'palhaço, mentiroso e sem caráter'

Apoie o 247

Por Mayara Oliveira, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu uma declaração feita pelo ex-ministro do governo Sergio Moro (Podemos) nesta quinta-feira (2/12), na qual disse que o chefe do Executivo federal comemorou ao saber que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi solto, em 2019.

“Um assunto que eu não queria tocar aqui porque mexe com ex-ministro, mas esse cara está mentindo descaradamente. E o cara quer ser candidato. É um direito dele. E em vez de ele mostrar o que ele fez [durante o governo], ele fica só apontando dedo para os outros e mentindo. É o caso do Sergio Moro aqui”, disse Bolsonaro, durante sua transmissão ao vivo nas redes sociais.

“A última notícia dele é: ‘Bolsonaro comemorou quando Lula foi solto, diz Moro’. E no vídeo ele fala ‘ouvi dizer’. É um papel de palhaço, um cara sem caráter. Está se comportando como jornalista da Folha de S.Paulo ou do Antagonista. Aprendeu rápido, hein, Sergio Moro? Aprendeu rápido com a velha política. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Saiu pelo governo pelas portas dos fundos, traindo a gente…”, prosseguiu.

