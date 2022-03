Acusado de fazer "tour de blonde", Renan Santos se revolta com possível cassação de Mamãe Falei (vídeo)

Em defesa do deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, o fundador do MBL Renan Santos disse que "foi uma declaração m***, mas isso não é roubar" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos defendeu o deputado estadual Arthur do Val (Podemos), conhecido como Mamãe Falei alvo de pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo por declarações de teor sexiste, ao dizer que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres". O parlamentar também afirmou: "se elas cagassem, você limpa o c* delas com a língua".

Em defesa de Mamãe Falei, Santos disse que "foi uma declaração m***, mas isso não é roubar". "Baseado no teu medo com as declarações dele (Arthur do Val), os vagabundos estão se movimentando e o Arthur vai perder o mandato. O Arthur que lutou por vocês está sozinho agora", disse. "Vai deixar ele ser cassado?", complementou.

"Amanhã é o Kim, depois é o Rubinho", continuou Santos em referência ao deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e ao vereador Rubinho Nunes (Podemos), este último cogitado pelo MBL como substituto de Mamãe Falei na candidatura ao governo do estado de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Podemos confirmou ter recebido um pedido sobre uma possível expulsão de Arthur do Val.

Fundador do MBL se revolta com possibilidade de cassação do mandato de Arthur do Val. “Amanhã é o Kim, depois é o Rubinho”.



Durante uma live, Renan Santos chegou a arremessar uma caneca em direção à câmera ao cobrar ação da militância contra a perda do mandato de “MamãeFalei”. pic.twitter.com/N58EB2B84M CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 8, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE