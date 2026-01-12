Adolescente veste traje nazista em festa de formatura no RN



247 - Em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, um adolescente compareceu a uma festa de formatura com um traje repleto de referências ao nazismo. O caso ocorreu neste sábado (10) e gerou revolta nas redes sociais. Além da vestimenta, segunto o G1, diversos registros nas redes sociais flagraram momentos em que o jovem faz a saudação utilizada para referenciar o ditador nazista Adolf Hitler. Segundo o jornal O Globo, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente (DEA) de Mossoró.



Entenda o caso



Segundo a organização do evento, o adolescente compareceu à festa como convidado de duas irmãs, que eram formandas. Ainda de acordo com os responsáveis, ele teria chegado ao local acompanhado dos pais, sem qualquer vestimenta inadequada, e trocado de roupa já dentro da festa, sem o conhecimento da produção. A empresa Master Produções e Eventos afirmou ainda que "repudia de forma veemente qualquer ato, símbolo ou manifestação relacionada ao nazismo ou a ideologias de ódio" e destacou que a apologia ao nazismo é crime no Brasil.



Saudação nazista



Além do uso do uniforme, vídeos que circularam nas redes sociais mostram o adolescente com o braço direito estendido, gesto associado à saudação nazista. A apologia ao nazismo é crime no Brasil desde 1989, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão e multa. Por se tratar de um menor de idade, o caso é enquadrado como ato infracional análogo ao crime.



Nota de repúdio



Em nota, a Facene, instituição à qual pertenciam os formandos, afirmou que não participou da organização da festa, que foi realizada por um cerimonial privado, e manifestou repúdio ao ocorrido. "Tal manifestação é repugnante, afronta os valores democráticos, a dignidade humana e a memória das vítimas do nazismo, sendo totalmente incompatível com os princípios éticos, humanísticos e acadêmicos que orientam nossa instituição", declarou.

A faculdade informou ainda que adotará medidas para "reforçar comunicações aos formandos e à comunidade sobre a ausência de vínculo institucional com eventos privados, revisar orientações sobre uso de espaços e parcerias externas quando existentes, e envidar esforços para cooperação com os organizadores do baile, a fim de apurar os fatos e evitar repetição de episódios semelhantes".