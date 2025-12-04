PF investiga apologia ao nazismo e ameaça a universidades na Bahia

247 - A Polícia Federal investiga um homem acusado de disseminar e-mails com ameaças e mensagens de exaltação ao nazismo dirigidos a universidades federais na Bahia. O conteúdo intimidatório foi enviado para a Universidade Federal da Bahia (Ufba), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

De acordo com a reportagem do Correio 24 Horas, a PF afirma que o investigado utilizava contas de e-mail criadas exclusivamente para esse fim, acessadas por meio de VPN para tentar ocultar sua identidade. Ele já possuía antecedentes relacionados a ameaças digitais e guardava em casa simulacros de armas, além de objetos marcados com símbolos extremistas.

A ofensiva integra a Operação Valquíria, deflagrada nesta quinta-feira (4). Durante a ação, equipes da PF cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), autorizados pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras (BA).