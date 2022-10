Agente que riu na negociação com Roberto Jefferson e minimizou ataques do bandido à PF diz que 'vestiu um personagem'

Apoie o 247

ICL

247 - O agente de operações táticas da Polícia Federal Vinícius Segundo, que aparece em um vídeo sorrindo e conversando amigavelmente durante as negociações para que o ex-deputado bolsonarista e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson se entregasse, enviou mensagens para os colegas da corporação em que diz que “vestiu um personagem” porque "não havia condições de fazer uma entrada tática com tantas pessoas na casa e a informação que havia várias armas". A informação é da coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo.

“Eu vesti um personagem para desacelerar a situação da melhor maneira possível!", escreveu. Segundo a reportagem, nas mensagens enviadas ao colegas, ele afirma ser negociador formado pelo Comando de Operações Táticas (COT) - a tropa de elite da Polícia Federal -, e se identifica como chefe-substituto do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom).

“Ele escreve que ‘a responsabilidade da negociação era enorme’ e que ‘não havia condições de fazer uma entrada tática com tantas pessoas na casa e a informação que havia várias armas’”, diz a jornalista sobre o teor das mensagens.

>>> Vídeo em que policial federal ri diante do bandido bolsonarista Roberto Jefferson provoca revolta na PF

"Virou um gerenciamento de crise, se sai um inocente ferido ou morto seria uma tragédia e nome da PF na lama! Graças a Deus tudo terminou bem sem ninguém ferido ou morto e o perpetrador preso!", complementou o policial.

"Infelizmente não dá para colocar todos os detalhes aqui, mas tenham certeza que se a equipe do GPI estivesse no momento da troca de tiro o resultado poderia ser outro, mas chegamos com uma situação de gerenciamento de crise, aí toda conduta muda!", disse ainda o agente.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.