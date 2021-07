“Agricultor” armado usado em post da Secom vem de banco de imagens e é foto de um caçador

247 - A foto de um homem armado com um rifle utilizada pela Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Jair Bolsonaro para celebrar o Dia do Agricultor Brasileiro é de um banco de imagens internacional e é a foto de um caçador. No banco de imagens Dreamstime , a foto é descrita assim: “Silhueta da espingarda levando do caçador no ombro e na observação” - a redação confusa indica uma tradução automática do inglês. João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST (Movimento dos Sem Terra) reagiu assim ao post da Secom: “Inacreditável que esse #BolsonaroNazista homenageia os agricultores com uma imagens de um jagunço! Nossos agricultores produz alimentos e não violência ! O repúdio do @MST_Oficial vira em forma de ocupação do latifúndio! Queremos terra e paz para produzir comida para nosso povo!”

Veja a seguir o post da Secom, a foto no banco de imagens e o tuíte de Rodrigues:

👨🏻‍🌾 Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. pic.twitter.com/oNf2FLRj5k
July 28, 2021

Inacreditável que esse #BolsonaroNazista homenageia os agricultores com uma imagens de um jagunço! Nossos agricultores produz alimentos e não violência ! O repúdio do @MST_Oficial vira em forma de ocupação do latifúndio! Queremos terra e paz para produzir comida para nosso povo! pic.twitter.com/zBrqNwh5Bj — João Paulo Rodrigues (@joaopaulomst) July 28, 2021

