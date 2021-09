Ainda como ministro, Mandetta alertou Planalto sobre Prevent Senior

Em março de 2020, Mandetta criticou duramente o hospital Sancta Maggiore, que pertence à Prevent, por causa do alto índice de mortes de idosos no local edit

247 - Em 31 de março de 2020, quando ainda era ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta fez um alerta sobre a operadora Prevent Senior, que agora é investigada pela CPI da Covid por supostamente manipular os números de óbitos e casos de Covid-19 e de conduzir testes não autorizados do chamado "tratamento precoce" em pacientes.

À época, segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Mandetta criticou duramente o hospital Sancta Maggiore, que pertence à Prevent. O então ministro destacou o índice alto de mortes de idosos no hospital.

Mandetta foi demitido da pasta 16 dias depois da declaração. Com a saída do agora ex-ministro, o "gabinete paralelo", que contava com a participação de Nise Yamaguchi e Paulo Zanotto, entre outros, tornou-se o principal conselheiro de Bolsonaro em relação à pandemia.

