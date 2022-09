Ala do PDT prepara manifesto contra Ciro e a favor do voto útil em Lula para vitória no primeiro turno

Apoie o 247

Por Guilherme Levorato, 247 - Uma ala do PDT prepara o lançamento de um manifesto com duras críticas ao candidato do partido à Presidência da República, Ciro Gomes. A informação foi passada à Dhayane Santos e Gustavo Conde, na TV 247, por Gabriel Cassiano (PSB), associado ao Centro do Núcleo do Novo-Desenvolvimentismo da FGV-SP, que disse ainda que o manifesto pedirá voto útil dos eleitores ciristas no ex-presidente Lula (PT), o candidato mais bem posicionado para derrotar Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno.

"Tem muita gente insatisfeita", afirma Cassiano em relação ao clima interno no PDT.

>>> Com desempenho pífio nas pesquisas, Ciro Gomes diz: "se eu não for eleito, chega para mim”

Segundo ele, candidatos pedetistas reclamam da falta de visibilidade e da divisão de valores do fundo eleitoral. A avaliação é de que Ciro Gomes não é um bom cabo eleitoral e que sua candidatura é um desperdício de dinheiro. "Há muita gente com mandato insatisfeita, vereadores. Há muitos candidatos insatisfeitos, principalmente candidatos a deputado, porque não estão conseguindo ter visibilidade, porque a candidatura do Ciro está tirando votos progressistas dos candidatos a deputado do PDT. Esses ataques virulentos ao Lula afastam o eleitorado progressista para votar nesses candidatos progressistas do PDT. Então eles estão com muita raiva. É aquela velha história: se não quer ajudar, não atrapalha. Mas o Ciro só atrapalha".

"Eles ficam bravos e falam, 'valeu a pena isso?'. Porque o fundo partidário, acho que está em R$ 30 milhões o valor que o PDT repassou para a candidatura do Ciro, quando isso poderia estar distribuído entre os deputados. Os deputados poderia estar com mais dinheiro para fazer campanha e sem o candidato sendo linha auxilixar do bolsonarismo e tirando, afastando os progressistas, que começam a olhar para o PDT e falar 'não, o PDT é de direita, é um partido fascista'. Então é decepcionante para essas pessoas, frustrante, e elas estão muito enraivecidas, elas têm só medo de expor", completou.

Cassiano também criticou o presidente do PDT, Carlos Lupi, e disse que graças ao dirigente partidário há silêncio do partido em relação à insatisfação com Ciro. "O presidente Lupi - não consigo entender porque ele embarcou nessa, ele sempre foi um cara muito próximo ao presidente Lula, foi ministro do Trabalho do governo Lula, teve uma relação muito próxima com o PT - assinou uma uma cláusula que quem fizesse campanha para outro candidato não ia receber fundo eleitoral e ia sofrer processo na comissão de ética do partido".

Cassiano informou que o manifesto será divulgado até a próxima segunda-feira (19). "Existe a resistência e a resistência virá. Eu estou articulando junto a algumas outras figuras que eu não posso dizer ainda o nome - mas são figuras importantes do PDT - um manifesto. Nesse manifesto nós vamos fazer uma crítica dura ao Ciro e vamos acabar pedindo voto útil em Lula no primeiro turno. No rol das assinaturas estão candidatos hoje do PDT, membros de direção, ex-dissidentes, que se filiaram a outros partidos, que saíram por conta dessa conduta do Ciro. Isso vai ser divulgado no máximo até segunda-feira. Isso vai ser uma coisa muito dura e surpreendente".

