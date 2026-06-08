Alckmin anuncia R$ 35 bilhões em crédito para tratores e caminhões

247 - O vice-presidente, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira (8) o lançamento do programa “Move Agrícola”, que prevê a liberação de R$ 14 bilhões em crédito para financiamento de tratores e equipamentos agrícolas, como roçadeiras, plantadeiras e colheitadeiras.

Segundo Alckmin, as operações terão um ano de carência, prazo de até cinco anos para pagamento e juros em torno de 9% ao ano.

O anúncio foi feito durante o Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

Alckmin afirmou que a iniciativa busca ampliar a mecanização do setor agrícola e aumentar a produtividade no campo. “Lançamos o Move Agrícola para ajudar a mecanização da nossa agricultura”, disse o vice-presidente a jornalistas durante o evento.

Além do programa voltado ao setor agrícola, Alckmin também anunciou o “Move Caminhões”, que prevê R$ 21,1 bilhões em crédito para renovação da frota de veículos pesados, sendo R$ 2 bilhões destinados a caminhões e R$ 19,1 bilhões para implementos rodoviários.

Segundo Alckmin, a renovação da frota contribui para melhorar a logística, aumentar a produtividade e reforçar a segurança e a sustentabilidade do transporte no país.

O vice-presidente destacou ainda que a redução dos juros do Finame, uma linha de crédito do BNDES, para cerca de 12% representa uma queda de aproximadamente 10 pontos percentuais e afirmou que a primeira edição do programa de caminhões foi considerada um sucesso pelo governo.