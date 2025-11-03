Alckmin defende combate total ao crime organizado “por terra, mar e ar”

247 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta segunda-feira (3) uma atuação ampla e coordenada das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado em todo o território nacional. As informações são da CNN Brasil.

Alckmin afirmou que o combate às organizações criminosas deve ocorrer “por terra, mar e ar”, ressaltando o compromisso do governo federal em endurecer o enfrentamento às facções.

“Organização criminosa deve ser enfrentada por terra, mar e ar. Então, todo empenho nesse trabalho”, declarou o vice-presidente durante o Fórum Paulista de Desenvolvimento (Fopa), realizado em Itu, no interior de São Paulo. Segundo ele, o governo está empenhado em fortalecer as medidas de repressão ao crime.

Alckmin também destacou as recentes ações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou uma lei estabelecendo penas mais severas para o crime organizado. Além disso, o chefe do Executivo encaminhou ao Congresso Nacional uma nova proposta para intensificar o combate às facções criminosas.