Alckmin prevê início do túnel Santos-Guarujá ainda em 2026

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira (13) que as obras do túnel entre Santos e Guarujá podem começar ainda em 2026, com prazo estimado de execução de quatro anos e conclusão prevista até o fim de 2030. O projeto, considerado estratégico para a mobilidade e logística da região, já avançou com a assinatura do contrato de financiamento da Parceria Público-Privada (PPP).

De acordo com informações publicadas pelo Valor Econômico, Alckmin indicou que a mobilização para início das obras deve ocorrer ainda neste ano, antecipando o cronograma inicial do empreendimento.

O projeto já conta com licença ambiental prévia emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), e a empresa Mota-Engil foi homologada como concessionária após vencer o leilão realizado em 2025. A estrutura terá cerca de 1,5 quilômetro de extensão, sendo aproximadamente 870 metros submersos sob o canal do Porto de Santos.

A escolha pelo modelo de túnel imerso, ainda inédito no Brasil, foi definida para evitar impactos nas operações portuárias. Segundo Alckmin, a alternativa de uma ponte foi descartada para não limitar o crescimento do transporte marítimo. “O estudo mostrou claramente que o caminho era o túnel imerso e não ponte nenhuma para não limitar o porto, porque os navios vão ser cada vez maiores”, declarou.

Além da ligação rodoviária, o projeto prevê três faixas de tráfego em cada sentido, além de espaço para ciclovia e para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ampliando a integração entre transporte urbano e regional.

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, também comentou o andamento do projeto e minimizou possíveis impactos de exigências do Tribunal de Contas da União (TCU). “Não acredito que vai atrasar. É uma questão burocrática que a gente tá finalizando”, afirmou.