Alckmin se reúne com Siqueira e sela ida para o PSB

Ainda não há data para o anúncio. Alckmin, cotado para vice de Lula, quer um tempo para organizar seus apoiadores para que ingressem com ele no novo partido edit

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) se reuniu na manhã desta segunda-feira (7) com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e praticamente selou sua filiação à sigla, relata Vera Magalhães, do jornal O Globo. Já no final de semana havia a expectativa para a definição de Alckmin pelo PSB.

Um aliado de Alckmin afirmou que o ex-presidente Lula (PT) "tem deixado claro" que o ex-tucano será seu vice na chapa pela Presidência da República "independentemente do partido que escolher".

À Vera Magalhães, Siqueira disse que Alckmin só não ingressará na sigla se não quiser. "Para mim nunca houve dúvida de que ele viria para o PSB. É muito bem-vindo por todos".

No encontro desta segunda-feira, Alckmin concordou em não participar das articulações do partido nos estados, nem mesmo em São Paulo, onde o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e o ex-governador Márcio França (PSB) estão na disputa. "A vinda do Alckmin é uma questão nacional. A negociação de São Paulo é de São Paulo, e a decisão será tomada mais lá na frente", diz Siqueira.

Ainda não há data para a filiação de Alckmin, que depende de tratativas para que aliados do ex-tucano também ingressem na legenda. O ex-governador pediu um tempo para organizar seus apoiadores.

