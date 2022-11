Além de Eduardo Bolsonaro, Ciro Nogueira também vai ao Catar ver jogos do Brasil

Presença do filho Zero Três de Bolsonaro irritou bolsonaristas que estão acampados em frente aos quarteis pedindo golpe militar edit

247 - Além de Eduardo Bolsonaro, o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, também está no Catar, aproveitando os jogos da Copa do Mundo. Ciro apareceu em foto nas redes sociais ao lado do vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, no estádio onde o Brasil venceu a Suíça nessa segunda-feira (28).

Sua presença no Catar vem à tona após Eduardo Bolsonaro aparecer num jogo da Copa, o que irritou bolsonaristas que vem promovendo atos antidemocráticos pelo país. No vídeo, o parlamentar posa ao lado de um torcedor fantasiado. Também aparecem nas imagens, vestindo uma camiseta preta da seleção brasileira, a mulher de Eduardo, Heloísa Bolsonaro.

Outro aliado de Bolsonaro que está no país árabe é o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Em suas redes sociais, ele afirmou que embarcou em uma viagem oficial a convite de chefes dos Parlamentos de países do norte da África e do Oriente Médio.

