Alencar Santana diz que Comissão Especial da PEC 6x1 pode ter até três sessões por semana
Presidente do colegiado prevê atuação em ritmo acelerado para concluir análise da medida ainda no primeiro semestre
247 - A Comissão Especial da PEC 6x1, que trata da mudança na jornada de trabalho, deverá atuar em ritmo acelerado e pode realizar até três sessões por semana para concluir a análise do texto ainda no primeiro semestre. A informação foi dada pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP), escolhido para presidir o colegiado, em entrevista ao SBT News.
O parlamentar afirmou que a proposta não será deixada de lado e que a estratégia inclui a tramitação simultânea de uma Proposta de Emenda à Constituição e de um Projeto de Lei sobre o mesmo tema. Alencar Santana disse que o cronograma prevê a conclusão das etapas dentro do mês de maio, considerado por ele o "mês do trabalhador".
"Nós vamos aprovar e garantir que a análise e a aprovação aconteçam no mês de maio, tanto na comissão especial quanto no plenário. É uma justa homenagem ao trabalhador brasileiro", afirmou Santana.
O deputado classificou a proposta como uma mudança profunda na legislação trabalhista, embora com caráter positivo, segundo sua avaliação. "É uma reforma trabalhista, de certa maneira muito impactante, mas com uma grande diferença: é uma reforma 'do bem', para garantir direitos, mais dignidade e respeito ao trabalhador", completou.
PEC e Projeto de Lei em paralelo
Segundo o presidente da comissão, a tramitação conjunta da PEC e de um Projeto de Lei tem objetivo estratégico. O projeto funcionaria como instrumento de pressão para evitar bloqueios no andamento da proposta principal.
"O projeto continua vivo por duas razões. Primeiro porque, se a PEC porventura emperrar ou a oposição conseguir obstruir, o projeto passa a travar a pauta da Câmara a partir de 30 de maio. Isso força e estimula que a proposta de emenda à Constituição seja aprovada dentro desse prazo", revelou.
Além da função política, o deputado explicou que o projeto também serve para detalhar pontos técnicos que não estão contemplados no texto da PEC.
Implantação escalonada em debate
Questionado sobre a possibilidade de implantação escalonada de novas regras de jornada, como a adoção gradual do modelo 5x2, Alencar Santana afirmou que o tema ainda será debatido com diferentes setores.
"Teremos a oportunidade de ouvir os setores empresariais, os trabalhadores e, logicamente, o governo. Vamos ter sensibilidade e compreensão sobre essa necessidade ou não. Acho prematuro afirmar qualquer decisão de pronto", ponderou.
Presidência e relatoria
Aliado do Palácio do Planalto, Alencar Santana presidirá a comissão, enquanto a relatoria ficará a cargo do deputado Leo Prates (Republicanos-BA). A escolha atende a uma articulação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
Leo Prates é apontado como um nome de articulação política dentro da Casa, com papel de mediação entre governo e base aliada.