Alencar Santana será presidente da comissão especial sobre fim da escala 6x1; Leo Prates irá relatar a PEC

247 - O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) foi anunciado nesta terça-feira (28) como presidente da comissão especial que analisará a proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6x1. O deputado Leo Prates (Republicanos-BA) será o relator da matéria.

Os anúncios foram feitos pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante coletiva de imprensa.

Segundo Motta, a comissão especial será instalada na quarta-feira (29), às 14h. Durante a coletiva, Santana afirmou que pretende aprovar a proposta ainda no mês de maio, tanto na comissão quanto no plenário da Câmara. Já Prates declarou que o relatório deverá refletir o “pensamento médio” da Casa.

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta, que seguiu para análise da comissão especial. Caso seja aprovada nessa etapa, a PEC ainda precisará passar pelo plenário.