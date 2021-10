Alexandre de Moraes dá 30 dias para PF colher depoimento de Bolsonaro

Bolsonaro prestará depoimento no inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal edit

247 - Diante da manifestação do governo federal de que Jair Bolsonaro quer depor presencialmente à Polícia Federal no inquérito que apura uma suposta interferência política dele na instituição, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu nesta quinta-feira (7) 30 dias para que a oitiva aconteça.

Bolsonaro, dentro do prazo, pode marcar dia e hora para ser interrogado.

"Determino, ainda, à Polícia Federal que proceda, mediante comparecimento pessoal e prévio ajuste de local, dia e hora, a oitiva do presidente Jair Messias Bolsonaro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias", escreveu Moraes na decisão.

