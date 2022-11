Alexandre de Moraes determina cancelamento do passaporte do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o cancelamento do passaporte do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, diz a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles. O ministro determinou, ainda, que o cancelamento do documento seja inserido no Módulo Alerta e Restrição (MAR), do Sistema de Tráfego Internacional.

A decisão foi comunicada ao Itamaraty e distribuída nesta segunda-feira (21) para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. “Isso faz com que o blogueiro não consiga se locomover para outros países a partir do território americano, onde vive atualmente”, diz a reportagem.

O cancelamento do passaporte também torna precária a situação da permanência do extremista nos Estados Unidos, uma vez que ele não possui mais nenhum documento válido legalmente no país.

O blogueiro bolsonarista fugiu para os Estados Unidos em outubro do ano passado, após ter sua prisão decretada por Alexandre de Moraes. Allan dos Santos é investigado por difundir fake news e por fazer ameaças e ataques contra a democracia e aos ministros do STF.

Na semana passada, o extremista participou de protestos bolsonaristas contra ministros do Supremo que estavam em Nova Iorque para participar de uma conferência.

