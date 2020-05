Alexandre de Moraes pode determinar nova operação contra as fake news e Carlos Bolsonaro deve ser alvo

O ministro do STF Alexandre de Moraes já tem informações suficientes para operações policiais de potencial político mais explosivo do que as determinadas por ele nesta semana contra fake news. A PF já identificou Carlos Bolsonaro como um dos articuladores do esquema criminoso e ele pode ser o alvo de alguma ação edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes já tem informações suficientes para operações policiais de potencial político mais explosivo do que as determinadas por ele na quarta-feira (27), quando a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra políticos e empresários, além do blogueiro Allan dos Santos, por causa da propagação de fake news. A PF já havia identificado o vereador Carlos Bolsonaro como um dos articuladores do esquema criminoso.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, interlocutores de Moraes afirmaram que ele preferiu esperar pelo resultado das buscas feitas nesta semana para encorpar o material que já tem. E a possibilidade de ele ser alvo de alguma ação no inquérito preocupa o pai, Jair Bolsonaro, que também se elegeu embalado pelas fake news.

A ação da PF na quarta-feira (27) teve como alvos oito deputados bolsonaristas, como Carla Zambelli (PSL-SP), e os empresários bolsonaristas Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e Edgard Corona, fundador da Smart Fit. Também está na mira da corporação o ex-deputado federal Roberto Jefferson.

