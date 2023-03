Alexandre Silveira trai Lula e diz que privatização da Eletrobrás é "fato consolidado"

Apoie o 247

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, traiu o presidente Lula ao afirmar, nesta segunda-feira (27), que o processo de privatização da Eletrobrás está consolidado e que agora cabe ao governo cobrar a elétrica a cumprir suas obrigações como uma empresa privatizada. Na semana passada, o presidente Lula disse ao 247 que considera a entrega da estatal ao capital privado um crime de lesa-pátria.

Silveira afirmou que, em sua opinião pessoal, o processo de privatização foi injusto com o País, mas é válido, uma vez que foi aprovado pelo Congresso Nacional.

O ministro acrescentou, em evento organizado pela Arko Advice, que uma eventual judicialização da privatização depende de uma decisão do governo, mas que até lá cabe ao Ministério de Minas e Energia cobrar a Eletrobrás a cumprir as obrigações que ela tem.

Mais cedo, em participação no mesmo evento, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, afirmou que não vê "muito espaço" para que o Supremo Tribunal Federal (STF) reveja a privatização da Eletrobrás. O presidente Lula também afirmou na entrevista que o governo pode acionar a Corte para contestar o processo realizado durante a gestão ultraneoliberal de Jair Bolsonaro. (Com Reuters).

