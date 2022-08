Aliados do Planalto culpam GSI e Bolsonaro pela agressão ao youtuber Wilker Leão

Apoie o 247

247 - Aliados e auxiliares próximos de Jair Bolsonaro (PL), incluindo ministros, avaliam que o incidente em que o atual ocupante do Palácio do Planalto tentou tomar à força o aparelho celular de um youtuber após ser chamado de "Tchutchuca do centrão", foi fruto de uma falha da segurança, de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), comandado pelo general Augusto Heleno, e do próprio Bolsonaro ao reagir às provocações.

"Quando o cara começa a xingar, tem de ser contido ou afastado. A segurança falhou”, disse um interlocutor à coluna da jornalista Malu Gaspar sobre o episódio ocorrido na quinta-feira (18). “Aliados do presidente não vão admitir publicamente, mas nos bastidores também acham que o próprio presidente errou ao ter reagido às provocações”, ressalta a reportagem.

A avaliação de que Bolsonaro possui responsabilidade sobre a ocorrência é corroborada por um agente da Polícia Federal com treinamento especializado em segurança de autoridades. “O erro, em minha opinião, foi o presidente ter descido do carro. Aquele local ali, o tal ‘cercadinho’, é onde Bolsonaro todo dia fala com apoiadores e populares, então na verdade a segurança tem dificuldade em agir pela própria natureza e objetivo da parada. E nesse episódio o presidente que abordou, que partiu para cima do sujeito”, destacou o agente.

