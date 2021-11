Aliança entre Lula e Alckmin será assimilada pela esquerda, diz Tereza Cruvinel

“O Alckmin, se der certo a aliança, será candidato a vice e não a presidente. No presidencialismo quem governa é o presidente e não o vice. Vamos observar com realismo", disse a jornalista durante participação no Bom Dia 247 edit

247 - A jornalista e colunista do Brasil 247 Tereza Cruvinel, vencedora do Prêmio Comunique-se na categoria “melhor colunista de opinião”, disse durante participação no programa Bom Dia 247 esta terça-feira (30) que a esquerda terá que aceitar a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter como vice o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que avalia deixar o PSDB.

“O Alckmin, se der certo a aliança, será candidato a vice e não a presidente. No presidencialismo quem governa é o presidente e não o vice. Vamos observar com realismo. O Alckmin não vai governar, no máximo irá substituir o Lula quando ele fizer alguma iagem internacional”, disse Tereza. “É o Alckmin que está aderindo ao Lula e não o Lula que está aderindo ao Alckmin. Quem está aderindo e se dispondo a aceitar o programa do outro é o Alckmin”, completou.

A avaliação foi feita após Lula sinalizar, durante entrevista à Rádio Gaúcha nesta terça-feira, que não descarta encabeçar uma chapa tendo o ex-governador como vice. Lula e Alckmin devem se encontrar nesta semana para discutir a atual conjuntura política nacional.

