"Vai aliviar a conta do cara que fez um crédito para estudar", diz Lula ao citar Fies contra endividamento

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pretende incluir dívidas do Fies em um pacote para enfrentar o endividamento das famílias, com foco em reduzir o peso financeiro de quem recorreu ao crédito estudantil. A declaração reforça a estratégia do governo de aliviar compromissos financeiros e ampliar o alcance de políticas públicas.

Em entrevista à TV 247, Revista Fórum e DCM, Lula detalhou que o governo federal prepara medidas mais amplas para atingir diferentes setores da população. O presidente indicou que a inclusão do Fies entrou na pauta após novas discussões internas.

“Vai ter coisa boa. Nós estamos pensando em vários setores. É um trabalho meticuloso. Exige muita seriedade. Estou envolvendo todas as pessoas que têm alguma coisa a ver com isso para que, quando a gente anunciar, possa ter um efeito no bolso das pessoas. A gente não tinha discutido o FIES na primeira reunião, mas outra vez o pessoal do FIES está devendo. A gente vai ter que colocar também como é que a gente vai aliviar a conta do cara que fez um crédito para estudar e que está com dificuldade de pagar”.

Ao comentar o cenário internacional, Lula abordou o impacto da guerra envolvendo o Irã sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Ele criticou a venda da BR Distribuidora realizada no governo anterior e avaliou que a decisão limita a capacidade de intervenção do Estado.

“Nós isentamos PIS e Cofins dos impostos do óleo diesel. Nós fizemos um acordo com os governos dos estados e estamos dando uma subvenção: eles abrem mão de uma parte dos ICMS e nós estamos dando subvenção de outra parte. Tudo para não permitir que o preço do combustível, da guerra do Irã, chegue ao preço do feijão, ao preço da salada, ao preço do pão, e, muito menos, ao tanque de um caminhoneiro autônomo. Se a gente tivesse a BR na nossa mão, o não aumento de preço seria controlado por nós. Na privatização da BR, está descrito que se a gente quiser readquiri-la, só a partir de 2029”, disse.

O presidente também demonstrou confiança no desempenho da economia brasileira e projetou crescimento nos próximos anos. Para ele, o país reúne condições para ocupar posição de destaque no cenário global. “O Brasil pode estar entre as quatro ou cinco economias do mundo”, declarou.

Lula citou o potencial de exploração de minerais críticos e terras raras, além das oportunidades na transição energética e na produção agrícola. “Se nós soubermos aproveitar o potencial de minerais críticos e de terras raras que nós temos e se nós soubermos aproveitar o potencial da transição energética que o mundo precisa, não há porquê o Brasil não dar um salto de qualidade. Além dessa possibilidade das terras raras, dos minérios críticos e da revolução energética, nós estamos nesse instante virando verdadeiramente o celeiro do mundo. O Brasil tem um potencial exuberante”, afirmou.

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil alcançou R$ 12,7 trilhões no último ano, com forte participação da agropecuária. A economia cresceu 2,3% em 2025, o que colocou o país na sexta posição entre as maiores expansões do G20, grupo das principais economias globais.