"Educação é a principal mola propulsora do crescimento de um país", diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a educação é o principal motor do crescimento econômico e social do Brasil. Ao defender mais investimentos no setor, ele destacou a expansão dos institutos federais e a ampliação de políticas de inclusão social como pilares para o desenvolvimento do país. A declaração foi feita em entrevista concedida nesta terça-feira (14) durante entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM.

Educação como base do desenvolvimento

“Nós temos que acreditar que a educação é a principal mola propulsora do crescimento de um país. Nós temos que investir. Isso não tem preço. Não existe exemplo no mundo de nenhum país que se desenvolveu sem antes investir na educação”, afirmou Lula. O presidente destacou resultados recentes, como o aumento do índice de crianças alfabetizadas na idade adequada, que passou de 36% em 2021 para 66% em 2025. Ele também ressaltou a expansão da rede de ensino técnico e superior no país.

Comparação de custos e investimento

Para defender o investimento educacional, Lula comparou os custos do sistema prisional com os gastos na formação de estudantes. “Uma pessoa presa no presídio de segurança máxima do Governo Federal custa 40 mil reais por ano. Uma pessoa presa na delegacia de qualquer estado custa, em média, 35 mil reais por ano. Um jovem fazendo engenharia aérea e espacial na única universidade brasileira que tem esse curso, que é a do ABC, custa 20 mil reais por ano. No Instituto Federal, um jovem custa 16 mil reais por ano. Menos da metade do que custa um prisioneiro”, disse.

Expansão dos institutos federais

O presidente afirmou que a ampliação dos institutos federais é uma das principais marcas de sua gestão. “Em 100 anos, a elite brasileira fez 140 Institutos Federais. Eu vou entregar, no final do meu mandato, 780 institutos federais. Nós, em pouco tempo de governo, colocamos mais alunos na universidade do que toda a elite colocou a vida inteira”, declarou.

Ele também mencionou a procura de prefeituras interessadas em receber novas unidades. “Nós aprovamos mais 106 Institutos Federais. Tem mais 76 prefeituras que já procuraram o novo ministro para oferecer prédios novos prontos para a gente entregar Instituto Federal. Eu vou levar. Alguém vai dizer que vai gastar muito. Eu não vou gastar, eu vou investir. Isso aqui é o futuro do país”, afirmou.

Juventude e inclusão social

Lula ressaltou a importância de incentivar os jovens a priorizarem a educação. “Você tem que convencer o jovem de que é exatamente nessa juventude, na época em que ele é mais rebelde, que ele tem que aproveitar para estudar. O resto pode esperar. Mas a educação não pode esperar”, disse.

O presidente também reafirmou o compromisso com políticas de inclusão social e rebateu as críticas do mercado financeiro sobre os gastos sociais.

“Se você analisar o mercado da Faria Lima, eles sempre vão querer outro candidato. Porque eles não querem política de inclusão social. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles. E eu quero fazer política de inclusão social. Então, a gente vai ter sempre uma divergência. Eles não sabem que nós vamos fazer muito mais investimento em política de inclusão social, porque o povo brasileiro merece um pouco mais do que tem”, concluiu.