Altman: discurso de Alckmin foi superior ao de Lula, no conteúdo e na forma

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, elogiou o discurso de Geraldo Alckmin no lançamento da campanha de Lula. Para ele, as falas do ex-governador foram mais expressivas que a do ex-presidente, indo além das expectativas.

"Feito o reparo de que não devemos nos deixar enganar pela palavra 'lealdade', o discurso do Alckmin foi bom, considerando quem ele é. Ele fez o discurso de um liberal que está fazendo um acordo com a esquerda", disse Altman.

"Foi um discurso bom no conteúdo e na forma. Em termos de expectativa e realização, o discurso do Alckmin foi superior ao do Lula, porque ele foi além da expectativa", disse.

"É um discurso liberal, mas que está dizendo neste momento que vai marchar com a esquerda, porque valoriza a democracia e as liberdades democráticas, que estão ameaçadas", disse.

