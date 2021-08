Alto Comando do Exército queria que comandante Paulo Sérgio Nogueira pedisse demissão

Segundo membros do Alto Comando do Exército, o comandante da Força, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, deveria ter pedido demissão e não ir ao desfile de tanques em Brasília. Sobre o evento, alguns militares se disseram "envergonhados" edit

247 -O Alto Comando do Exército pressionou o comandante da Força, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, a não atender à convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para participar do desfile militar nesta terça-feira (10) em Brasília e pedir demissão. Alguns se disseram "envergonhados" e "indignados", de acordo com informações publicadas pela coluna de Thaís Oyama.

Assessores de Bolsonaro confirmaram que o desfile aconteceu para intimidar os poderes Legislativo e Judiciário, além de passar a imagem de que ele tem o apoio das Forças Armadas.

O titular da Defesa convocou Paulo Sérgio e o comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Júnior, foram convocados por Braga Netto para acompanhar Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto no momento em que ele recebesse o convite formal para assistir à Operação Formosa, um treinamento da Marinha no Planalto Central, prevista para acontecer no próximo dia 16.

Bolsonaro acompanhou o desfile e estava sem máscara de proteção contra o coronavírus. Chefes de outros poderes não compareceram ao evento, refletindo o isolamento político dele.

