Amcham espera "agenda pragmática" em reunião entre Lula e rump

247 - A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), que reúne empresas com atuação nos mercados brasileiro e estadunidense, afirmou ter recebido “com satisfação” o encontro marcado para esta quinta-feira (7) entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o Estadão Conteúdo, a entidade avalia que a reunião representa uma oportunidade relevante para ampliar a cooperação econômica entre os dois países, especialmente em temas estratégicos ligados ao comércio exterior.

Amcham aposta em agenda pragmática

A Amcham destacou que espera avanços em áreas como tarifas comerciais, minerais críticos, economia digital, energia e combate ao crime transnacional. Em nota, o presidente da entidade, Abrão Neto, defendeu uma agenda baseada em resultados concretos para fortalecer a relação bilateral.

“Uma agenda pragmática, que inclua resultados sobre tarifas, minerais críticos, economia digital, energia e combate ao crime transnacional, oferecerá um caminho promissor para destravar o potencial da relação econômica bilateral”, afirmou Abrão Neto.

Entidade cobra redução de barreiras comerciais

A Câmara Americana de Comércio também afirmou esperar medidas voltadas à redução de barreiras tarifárias e não tarifárias que afetam o fluxo comercial entre Brasil e Estados Unidos.

Outro ponto considerado prioritário pela entidade é a busca por uma solução negociada diante da possibilidade de novas sanções comerciais contra o Brasil no âmbito da Seção 301 da legislação comercial dos EUA.

O mecanismo é utilizado pelo governo dos Estados Unidos para investigar práticas comerciais consideradas supostamente injustas ou prejudiciais aos interesses estadunidenses.

Expectativa do setor empresarial

O encontro entre Lula e Trump ocorre em meio a um cenário de atenção do mercado internacional às relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Representantes do setor empresarial acompanham a reunião com expectativa de avanços concretos nas negociações bilaterais e maior previsibilidade econômica entre os dois países.