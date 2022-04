Ameaças golpistas de Bolsonaro causam temor no mundo político, jurídico e na Faria Lima

Os ataques do chefe do governo ao sistema eleitoral e o incentivo para a compra de armas deixam o futuro do Brasil incerto edit

247 - As repetidas ameaças golpistas de Jair Bolsonaro (PL) despertam "temor" entre políticos, membros do Judiciário e representantes da Faria Lima, ou seja, do mundo empresarial, de acordo com Vera Rosa, do Estado de S. Paulo.

"Com o presidente sempre próximo das polícias militares, pregando compra de armas para enfrentar “um ditador de plantão”, qual será a reação de seus discípulos mais radicais se ele for derrotado?", questiona a jornalista.

Ela lembra que a incerteza é tanta que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sentiu a necessidade de convidar observadores internacionais para acompanharem as eleições brasileiras.

Vera Rosa informou também que, por outro lado, as retóricas golpistas de Bolsonaro parecem não ter apoio das Forças Armadas, que estão comprometidas a garantir que o presidente eleito, seja ele quem for, tome posse.

