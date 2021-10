Amorim critica Bolsonaro 'catatônico' no G20: "o Brasil está sendo enterrado mundialmente”

"Nos meus quase 60 anos na diplomacia, nunca vi nada parecido, nem de longe, com o isolamento de Bolsonaro na reunião de Roma”, avaliou o ex-chanceler brasileiro sobre o isolamento de Bolsonaro na cúpula do G20 edit

247 - O ex-chanceler Celso Amorim demonstrou perplexidade com a participação de Jair Bolsonaro na reunião de líderes do G20, encerrada neste domingo (31) em Roma.

“É triste ver as imagens do presidente Bolsonaro catatônico no G20. Nos meus quase 60 anos na diplomacia, nunca vi nada parecido, nem de longe, com o isolamento de Bolsonaro na reunião de Roma”, avaliou Amorim ao site Poder 360. “O Brasil perde de diferentes formas com isso. Está sendo enterrado mundialmente”, completou.

“O que mais me impressiona é o fato de as elites econômica e financeira do país acharem aceitável conviver com um presidente como Bolsonaro. Não tem empatia, ninguém quer falar com ele”, disse. “Na reunião de cúpula de Evian, Bush veio até Lula”, completou, referindo-se ao encontro do G8+5 de 2003.

O ex-chanceler disse também que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca no dia 11 de novembro para encontro com autoridades da Espanha, França, Alemanha e União Europeia. Amorim disse que acompanhará Lula nas visitas a Madri, Paris e Bruxelas. “O objetivo será mostrar que existe outro Brasil”, disse.

