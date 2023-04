Anderson Torres entrega senhas de e-mails e nuvem de celular

Envio da informação foi feito em petição que está em sigilo. No documento também consta a senha de acesso à nuvem do celular de Torres edit

247 - Anderson Torres, ex-ministro, teve a senha dos seus e-mails e da nuvem do seu celular entregue à Suprema Corte pelo seu advogado, em uma petição que está sob sigilo. O celular em questão foi o mesmo que Torres alegou ter perdido nos EUA enquanto voltava ao Brasil para cumprir um mandado de prisão.

Torres está preso há três meses e, segundo informações do UOL, perdeu 12 quilos e abandonou um curso de eletricista que estava fazendo à distância.

A ideia de fazer o curso era ocupar o tempo com algo positivo, mas ele desanimou e parou de frequentar as aulas quando a família percebeu que seria pior forçá-lo a fazer alguma atividade na cadeia.

Anderson Torres foi preso preventivamente no dia 14 de janeiro no âmbito do inquérito que apura os atos terroristas de 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram depredaram as sedes dos Três Poderes.

Ele é investigado pela Polícia Federal pela suspeita de omissão e facilitação da tentativa golpista quando ocupava o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal.

