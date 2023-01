Anderson Torres se sente abandonado e pode entregar Bolsonaro em depoimento

Aumentam as chances de possível delação em depoimento do ex-ministro bolsonarista à Polícia Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro bolsonarista Anderson Torres, preso no sábado (14) em Brasília, está se sentindo abandonado por Jair Bolsonaro (PL) e isso "aumentaria as chances de uma possível delação" em seu depoimento à Polícia Federal - ainda sem data definidia. A informação é do comentarista Gerson Camarotti, da Globo.

"A preocupação maior desse núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro é que já há recados de que Anderson Torres está se sentindo abandonado. Então ninguém sabe ao certo já nesse primeiro momento como vai ser o comportamento de Torres", diz o comentarista.

>>> Preso em Brasília, Anderson Torres voltou para o Brasil sem o celular

Além de ser acusado de omissão em relação aos atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro (quando ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal), também foi encontrada na casa de Torres, pela Polícia Federal, uma minuta golpista que decretaria estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para alterar o resultado da eleição presidencial de 2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.