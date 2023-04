Anderson Torres vai recorrer ao plenário do STF após Moraes rejeitar pedido de liberdade

Apoie o 247

247 - A defesa de Anderson Torres vai insistir nas tentativas de libertá-lo, mesmo após o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ter negado, nesta quinta-feira (21), o segundo pedido de soltura do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

Torres está preso preventivamente desde 14 de janeiro em razão de sua atuação no comando Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos terroristas do 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes. As decisões de Moraes citam que Torres teria sido omisso e também a 'minuta do golpe', encontrada pela Polícia Federal (PF) na casa do ex-ministro. O documento previa decretar um 'estado de defesa' na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para contestar ilegalmente o resultado das eleições presidenciais vencidas pelo presidente Lula.

Segundo informações da CNN Brasil, os advogados de Torres vão recorrer ao plenário do STF para pedir a liberdade de Torres.

Torres tem um novo depoimento à PF marcado para a próxima segunda-feira (24) para explicar a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto ocupava o cargo de ministro da Justiça durante as eleições do ano passado.

De acordo com um relatório do Ministério da Justiça entregue à Controladoria Geral da União (CGU), a PRF fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era favorito, contra 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, vésperas e dia do 2º turno das eleições de 2022.

