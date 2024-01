Antes de morrer, Bebianno revelou que Carlos Bolsonaro queria montar "Abin paralela" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Duas semanas antes de falecer, em março de 2020, o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro (PL), Gustavo Bebianno, revelou que o vereador Carlos Bolsonaro (Republicano-RJ) queria montar uma "Abin [Agência Brasileira de Inteligência] paralela". Nesta segunda-feira (29), a Polícia Federal deflagrou uma operação mirando exatamente Carlos Bolsonaro. A suspeita é de que ele era o destinatário de informações obtidas pelo grupo criminoso que atuava na Abin, realizando espionagem ilegal de opositores do governo Bolsonaro.

Entrevista do Bebiano no Roda Viva em que ele denuncia a existência da ABIN paralela: 02/março/2020



Data do falecimento do Bebiano: 14/março/2020



Seria ruim pro bolsonarismo se esse vídeo viralizasse, né? pic.twitter.com/ssC2yU5KGO continua após o anúncio January 25, 2024

