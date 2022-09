Ao invés de pedir desculpas, Ciro culpa Lula por fala preconceituosa sobre favela

Apoie o 247

247 - Durante encontro político em São Paulo nesta quinta-feira (1), o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, voltou a tentar se justificar por uma fala preconceituosa em relação às favelas brasileiras e, ao invés de pedir desculpas, resolveu culpar o ex-presidente Lula (PT) pela repercussão negativa da declaração. A informação é do jornal O Globo .

Ciro havia afirmado nesta quarta-feira (31), em encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) na capital fluminense, que o evento se tratava de um "comício para gente preparada". Sobre o tema discutido, o ex-governador do Ceará ironizou: "Imagina explicar isso na favela."

Tentando se justificar, Ciro declarou hoje, em São Paulo: "Quando você trata do efeito da taxa de câmbio no desmonte da indústria nacional, quando você trata da política monetária como deformação da taxa de câmbio do país, você está falando uma certa linguagem que só pessoas que tiveram a oportunidade de se iniciar naquele assunto compreendem."

Então, atribuiu a Lula a culpa pela reação negativa do povo nas redes sociais à sua fala : "Eu estou tentando que haja muita gente fazendo o que eu estou fazendo. Subindo o morro, aonde eu estava anteontem, explicando pedagógica e humildemente para as pessoas do que se trata. Mas eu não posso fazer isso sozinho. É só isso o que eu disse. O resto? Hipocrisia da mais rasa e pura, especialmente motivada por um candidato que é um corrupto e que faz apologia da ignorância como ferramenta da sua eternidade no poder, que é o Lula."

O presidenciável pedetista seguiu fazendo ataques ao ex-presidente, afirmando que os governos do PT tiveram "corrupção e ladroeira" e que, atualmente, Jair Bolsonaro (PL) está fazendo "exatamente a mesma coisa".

