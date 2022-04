Apoio de Moro a um candidato mais atrapalha do que ajuda, mostra Ipespe

Se Moro declarar apoio a um candidato, mais diminuem do que aumentam as chances de o eleitor votar no nome apoiado pelo ex-juiz parcial edit

247 - Pesquisa telefônica do Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, mostra que o apoio do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP) a um candidato presidencial mais atrapalha do que ajuda.

Moro desistiu de concorrer à Presidência pelo Podemos, migrou para o União Brasil às vésperas do fechamento da janela partidária e, segundo a nova legenda, se lançará candidato a deputado federal.

A pesquisa Ipespe provocou os entrevistados: "o ex-juiz Sergio Moro até o momento desistiu de sua candidatura à Presidência da República. Gostaria que o(a) sr(a) me dissesse se o apoio de Sergio Moro para um candidato a presidente aumenta, não altera ou diminui a chance de o(a) sr(a) votar nesse candidato".

Para 15%, o apoio de Moro aumenta as chances de voto em outro candidato, mas para 27% diminui. Os que responderam "não altera" somam 49% e os não sabem ou não não responderam são 9%.

O sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, responsável pela pesquisa Ipespe, afirmou que a desistência de Moro "foi o maior presente, até o momento, à pré-campanha de Bolsonaro" e disse que o impacto mais negativo do que positivo do apoio de Moro fará com que os candidatos pensem muito bem antes de procurá-lo.

A pesquisa, realizada por telefone, ouviu 1.000 pessoas entre 2 e 5 de abril. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03874/2022.

