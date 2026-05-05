Apoio de Trump gera rejeição para 35% dos eleitores brasileiros

247 - Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (5) revela que o eventual apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a um candidato nas eleições presidenciais brasileiras de 2026 é visto de forma negativa por 35% dos eleitores. O levantamento indica ainda que 26% avaliam essa influência como positiva, enquanto 32% consideram o tema indiferente.

Os dados são da pesquisa Real Time Big Data, divulgada pelo portal Metrópoles. O instituto ouviu 2 mil pessoas em todo o país entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento mostra que a percepção sobre o apoio de Trump varia significativamente de acordo com o perfil político dos eleitores, evidenciando divisões claras entre diferentes bases eleitorais.

Eleitores de Lula rejeitam apoio externo

Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a rejeição ao apoio de Trump é mais acentuada. Nesse grupo, 48% consideram a eventual manifestação do líder norte-americano como negativa. Outros 30% afirmam que o apoio seria indiferente, enquanto apenas 13% o veem como positivo.

Os dados sugerem resistência significativa à influência estrangeira nesse segmento, especialmente quando associada a uma liderança política internacional com posicionamentos ideológicos distintos.

Ainda entre os lulistas, 9% disseram não saber ou preferiram não opinar sobre o impacto desse eventual apoio.

Base de Flávio Bolsonaro vê apoio como positivo

Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), o cenário se inverte. Nesse grupo, 41% consideram positiva uma eventual declaração de apoio de Trump, enquanto 25% avaliam como negativa. Outros 27% classificam o tema como indiferente.

A diferença entre os grupos evidencia como a afinidade ideológica pode influenciar a percepção sobre a participação de lideranças internacionais no processo eleitoral brasileiro.

Entre os eleitores ligados a esse campo político, 7% afirmaram não saber ou não responderam à questão.

Outros candidatos apresentam percepções equilibradas

O levantamento também avaliou a opinião de eleitores de outros possíveis candidatos. Entre os apoiadores de Ronaldo Caiado (PSD), 32% consideram o apoio positivo, 35% indiferente e 30% negativo.

No caso dos eleitores de Ciro Gomes (PSDB), 42% avaliam negativamente o apoio de Trump, enquanto 21% veem como positivo e 32% consideram indiferente.

Já entre os eleitores de Romeu Zema (Novo), 35% classificam o apoio como positivo, 31% como negativo e 27% como indiferente.

Indiferença ainda é fator relevante

Entre os apoiadores de Renan Santos (Missão), o maior percentual está na indiferença: 42% disseram que o eventual apoio não faria diferença. Outros 30% avaliam como negativo e 26% como positivo.

Os dados mostram que, embora haja rejeição relevante ao apoio de Trump, uma parcela significativa do eleitorado ainda demonstra neutralidade em relação à influência externa nas eleições brasileiras.

O cenário reforça que o impacto político de manifestações internacionais depende diretamente da identificação ideológica dos eleitores e da leitura que fazem sobre o papel de atores estrangeiros no processo democrático nacional.