Após assassinato de Bruno e Dom na Amazônia, Bolsonaro vai a motociata em Manaus

247 - Enquanto o Brasil ainda se recupera do desaparecimento e assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia, Jair Bolsonaro (PL) se prepara para participar de uma motociata em Manaus neste sábado (18).

Bolsonaro deve comparecer a um evento evangélico na capital do Amazonas e, em seguida, seguir para a motociata, às 14h.

Manaus também se lembra, ainda, das pessoas que morreram sem oxigênio na cidade enquanto infectados pelo coronavírus, durante a gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde.

Um aliado de Bolsonaro que acompanha a organização da motociata não vê problemas em realizar o evento após a morte - que chocou o mundo - de Bruno Pereira e Dom Phillips. "O que tem uma coisa com a outra? Não sei por que essa implicância. E daí? Quantos policiais morreram dia desses, e ninguém comentou nada?”.

