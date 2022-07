Após assassinato no PR, Lula prevê piora da violência antipetista e pede cautela a aliados

Apoie o 247

247 - Em meio à escalada de violência contra o PT, refletida no assassinato do militante Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista José da Rocha Guaranho em Foz do Iguaçu (PR), o ex-presidente Lula "recomendou cautela" aos organizadores políticos de sua pré-campanha e analisou que a tendência é de uma piora neste quadro de agressividade antipetista. A informação é da Folha de S. Paulo.

Apesar de prever tal cenário, Lula disse aos seus aliados em reunião nesta segunda-feira (11) que eles "não podem se deixar intimidar" e que "não se deve responder às provocações com violência", ainda mais em grandes atos políticos, que estão previstos para ocorrer em São Paulo e Minas Gerais.

"Traduzindo o que Lula recomendou, vamos responder com flores", disse o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah. Ele esteve presente no encontro, que também contou com Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares (CMP). Bonfim revelou que, durante a reunião, o ex-presidente petista afirmou diversas vezes que deseja ir às ruas durante a campanha presidencial.



