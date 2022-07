Reunião da chapa Lula-Alckmin tem homenagem a Marcelo Arruda, petista assassinado por bolsonarista (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), o candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por ele, Geraldo Alckmin (PSB), e demais lideranças políticas que integram a coalizão 'Vamos Juntos Pelo Brasil' realizaram nesta segunda-feira (11) uma homenagem ao guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) e militante petista Marcelo Arruda, assassinado pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho.

Em vídeo publicado no Twitter de Lula, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), condena o episódio e dedica a reunião dos partidos à memória de Arruda. "A gente ficou sem entender até agora como que uma pessoa se dispõe a fazer isso, a matar por diferenças políticas. Mas entendemos que isso está em um contexto que está vindo no Brasil nos últimos anos, fruto de colocar o ódio como instrumento da política".

