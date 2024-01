Após atacar Lula e censurar Altman, Conib tenta levar juízes a Israel

Apoie o 247

247 - A entidade sionista Confederação Israelita do Brasil (Conib) resolveu convidar juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a Israel para influenciar suas opiniões sobre o genocídio perpetrado pelo regime sionista contra o povo palestino na Faixa de Gaza.

O objetivo da Conib, após atacar o presidente Lula e tentar censurar o jornalista judeu Breno Altman, é transmitir a propaganda sionista para autoridades nacionais, após o Brasil ter apoiado a ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça que acusa o regime sionista de genocídio.

Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, em O Globo, a entidade quer enfatizar os impactos dos ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro e organizar um encontro entre as autoridades brasileiras e as forças militares de ocupação israelistas. O presidente da Conib, o médico Claudio Lottenberg, recusou-se a dar detalhes sobre quem bancaria a comitiva. Ele afirmou que a visita dos ministros acontecerá na próxima semana.

