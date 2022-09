Após ausência no debate de sábado, Lula diz que vai no da TV Globo

"A campanha acaba dia 29, com o debate da Globo, que eu quero participar porque eu gosto de debate", disse o presidenciável petista em ato na quadra da Portela, no Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Um dia após deixar de participar do segundo debate entre os presidenciáveis e ser bastante criticado por isso pelos adversários, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo que deseja comparecer ao encontro de quinta-feira, na TV Globo, ao mesmo tempo que procurou justificar sua ausência na véspera.

"Essa semana encerra a campanha. Ela encerra, na verdade, dia 29 com o debate da Rede Globo de Televisão, debate que eu quero participar porque eu gosto de debate", disse Lula no início de seu discurso em comício na quadra da Portela, no Rio de Janeiro.

"Mas os debates estão ficando difíceis, porque tem pouca gente em condições de disputar as eleições e eu vou lá disputar com cinco que só têm um objetivo, me atacar, porque eu estou em primeiro lugar", acrescentou.

Lula disse também que já tinha eventos de campanha agendados anteriormente como razão para sua ausência no sábado. No horário do debate, ele fazia comício na zona leste de São Paulo

O petista lidera a corrida presidencial, com as pesquisas mostrando ele ao redor de 45% das intenções de voto. Alguns levantamentos apontam que o petista tem chances de garantir a eleição já no primeiro turno de votação, no próximo domingo. O segundo colocado é o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, com cerca de 34%.

Bem mais atrás, abaixo dos 10%, aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), a senadora Simone Tebet (MDB) e os demais candidatos.

No sábado, os participantes do debate criticaram duramente a ausência de Lula além de fazerem outros ataques ao petista e seus governos. Ciro disse que o petista pode estar de "salto alto" e Simone Tebet afirmou que votar em alguém que não aparece em debate seria dar um cheque em branco.

Ao falar de seus planos de ir na Globo, Lula disse neste domingo que mais do que debater com seus adversários, seu objetivo é aproveitar o espaço para "conversar" com a população.

"Eu quero ir no debate porque eu não quero conversar com eles, eu quero aproveitar o espaço da televisão para conversar com vocês.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.