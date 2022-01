Após Bolsonaro atacar o STF, Allan dos santos xinga Barroso: 'satanista de merda'

Ataque do blogueiro bolsonarista aconteceu poucas horas após Jair Bolsonaro acusar o ministro do STF de entender de "terrorismo" edit

247 - Poucas horas após Jair Bolsonaro atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, o blogueiro bolsonarista Allan Dos Santos - que encontra-se foragido nos EUA devido a um mandado de prisão preventiva expedido pela Corte - usou sua conta no Telegram para xingar Barroso. “Barroso é um satanista de merda, por isso adora aquelas merdas do João de Deuz (sic)”, postou o blogueiro de extrema direita, de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Os ataques de Jair Bolsonaro foram feitos na quarta-feira (12) durante uma entrevista a um canal simpatizante do governo. “Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, cassando liberdades democráticas nossas, a liberdade de expressão. Porque eles não querem assim, porque eles têm candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula presidente”, disse Bolsonaro. Ele também acusou Moraes de atuar fora das regras constitucionais e que Barroso entende de “ terrorismo”.

Bolsonaro é alvo de cinco inquéritos no STF, quatro deles têm Alexandre de Moraes como relator, e de um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido por Barroso.

