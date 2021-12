Após conclusão de inquérito, MPF denuncia homem que ameaçou diretores da Anvisa

Apoie o 247

247 - Investigação da Polícia Federal concluiu que houve crime de ameaça em e-mails enviados a diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por um homem que se diz contrário à vacinação de crianças contra a Covid.

A Procuradoria da República no Distrito Federal denunciou o homem à 15ª Vara de Federal de Brasília por crime de ameaça. Agora, o caso está nas mãos da Justiça, que vai avaliar se há elementos que justifiquem torná-lo réu.

O inquérito apontou que o paranaense Douglas Bozza como autor das ameaças. Na mensagem, o homem diz que pretende retirar o filho da escola para evitar que ele tenha que tomar uma "vacina experimental", e que "quem ameaçar, quem atentar contra a segurança física do meu filho: será morto. Isso não é uma ameaça. É um estabelecimento".

De acordo com reportagem do G1, o delegado responsável pelas investigações diz que, ao fim dos depoimentos, "restou claro que o 'estabelecimento' prolatado [...] seria mais que uma ameaça, mas uma certeza de que o mal injusto e grave ocorreria".

No entanto, o delegado não pediu o indiciamento do homem investigado porque a ameaça é um crime de menor potencial ofensivo, com detenção de um a seis meses para quem for condenado por essa conduta.

A instrução normativa proíbe os delegados da Polícia Federal de indiciar alguém por crimes de menor potencial ofensivo.

As investigações foram abertas antes da Anvisa avaliar a possibilidade do uso das vacinas para a contra a Covid na população infantil, que foi aprovada no último dia 16.

