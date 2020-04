Após críticas sobre ausência na crise do coronavírus, Moro diz que Gilmar atua como "comentarista político"

Após ser taxado de "ausente" no enfrentamento ao novo coronavírus pelo minsitro do STF Gilmar Mendes, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, subiu o tom e disse que o magistrado atua como “comentarista político”. edit

247 - O ministro da Justiça, Sérgio Moro, subiu o tom ao rebater as críticas feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que disse que a pasta chefiada pelo ministro era uma “ilustre ausente” no combate à pandemia do novo coronavírus. Para Moro, Gilmar vem atuando como “comentarista político”.

“Até entendo que há pessoas que não se preocupem com a soltura de criminosos, mas é trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública cuidar da segurança das pessoas e evitar o aumento da violência e da criminalidade. Mas o cidadão não deve se preocupar, estamos trabalhando nessa questão e em várias outras ao mesmo tempo. Não pretendo, porém, atuar como comentarista político como outros se sentem, estranhamente, à vontade”, disse Moro.

Nesta quarta-feira, Gilmar afirmou estar “sentindo a ausência do Ministério da Justiça nesse debate (sobre o enfrentamento à pandemia). Temos controversas jurídicas, complexas, entre união, estados e municípios, conflitos que existem e são qualificados, e eu não tenho visto o Ministério da Justiça participar desse debate

"No máximo eu tenho ouvido um muxoxo ou outro, comentário ou outro, sobre liberação de presos. Acho que o Ministério da Justiça, pela sua tradição, precisa se fazer presente nesse debate. Há questões jurídicas muito complexas", completou.

