Após denúncia do Sleeping Giants, McDonald’s cancela publicidade no canal de Olavo de Carvalho

247 - A rede de fast food McDonald’s removeu a publicidade veiculada no canal do guru do bolsonarismo, o astrólogo Olavo de Carvalho, após denúncia do movimento Sleeping Giants Brasil. Em agosto, o aplicativo de delivery iFood já tinha retirado anúncios do canal de Olavo no Youtube após ser alertado pelo Sleeping Giants Brasil que a mídia veiculava fake news e teorias conspiratórias. A informação é do Diário do Centro do Mundo.

Também em agosto, a plataforma de pagamentos online PayPal, cortou o acesso de Olavo aos seus serviços, após denúncia feita pelo movimento sobre o financiamento de grupos ou pessoas ligadas a redes de propagação de fake news em canais da internet.

