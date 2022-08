Após desdenhar da situação de 33 milhões de brasileiros, Bolsonaro recua e diz que há fome no Brasil

Apoie o 247

247 - Após desdenhar de mais de 33 milhões de brasileiros ao duvidar da existência da fome no Brasil e afirmar que "não vê ninguém pedindo pão no caixa da padaria" , Jair Bolsonaro (PL) voltou atrás e reconheceu que existe fome no país.

O chefe do Executivo, contudo, omitiu que o aumento da fome no Brasil está relacionado à ineficiência de seu governo em garantir condições básicas de bem-estar à população. Pelo contrário, Bolsonaro atribuiu a fome à pandemia de Covid-19 e à Guerra da Ucrânia.

“Com a pandemia e com a guerra, o Brasil passa fome”, disse em comício realizado neste sábado (27) na Bahia, de acordo com a revista Veja.

Sob o governo Bolsonaro, o Brasil voltou ao Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) , de acordo com relatório da entidade publicado em julho; 7,3% da população viveu situação de insegurança alimentar grave entre 2019 e 2021.

Entre o fim de 2021 e abril de 2022, o número de pessoas passando fome no Brasil foi de 33 milhões , de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Segundo a pesquisa elaborada pelo economista Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais FGV Social, 36% das famílias brasileiras não tiveram dinheiro para comprar alimentos entre 2019 e 2021.

