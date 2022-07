Após grosseria de Bolsonaro, Randolfe pede desculpas a Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, "em nome de todos os brasileiros"

Em mais uma gafe internacional, Bolsonaro se recusou a almoçar com o chefe do Executivo português após saber que ele teria um encontro com Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após Bolsonaro se recusar a almoçar com Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, ao saber que o português teria um encontro com Lula, o Senador Randolfe Rodrigues usou suas redes sociais para pedir desculpas "em nome de todos os brasileiros", por mais uma gafe protagonizada pelo chefe do executivo.

"Em nome do povo brasileiro quero pedir desculpas ao Presidente de Portugal, às autoridades do país irmão e ao povo português. E garanto a todos os portugueses: esse tempo de vergonha e tristeza em nosso país, passará! Daremos o máximo de nós para isso!", disse ele.

>>> Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, se encontra com Lula durante visita ao Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Randolfe completou: "É triste, lamentável e constrangedor para todos nós brasileiros ter um Presidente da República que ao invés de se comportar à altura do cargo que ocupa, se assemelha mais a um moleque mimado."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nome do povo brasileiro quero pedir desculpas ao Presidente de Portugal, às autoridades do país irmão e ao povo português. E garanto a todos os portugueses: esse tempo de vergonha e tristeza em nosso país, passará! Daremos o máximo de nós para isso! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) July 3, 2022

Saiba mais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente Lula se encontrou neste domingo (3) com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em São Paulo. A reunião aconteceu no Jardim Paulista, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento. O diplomata Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores de Lula, estava presente no evento.

O encontro de Lula com o presidente português foi motivo da ira de Jair Bolsonaro, que desmarcou encontro com o chefe do executivo português ao saber da conversa com o petista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE