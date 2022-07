Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, se encontra com Lula durante visita ao Brasil

Encontro foi motivo da ira de Jair Bolsonaro, que desmarcou encontro com o chefe do executivo português ao saber da conversa com o petista edit

247 - O ex-presidente Lula se encontrou neste domingo (3) com o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa em São Paulo. A reunião aconteceu no Jardim Paulista, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento. O diplomata Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores de Lula, estava presente no evento.

A imagem dos dois líderes políticos foi postada nas redes sociais do petista.

Presidente de Portugal 🇵🇹 Marcelo Rebelo de Sousa e presidente do Brasil 🇧🇷 Luiz Inácio Lula da Silva se encontram hoje de manhã em São Paulo. #EquipeLula



O encontro de Lula com o presidente português foi motivo da ira de Jair Bolsonaro, que desmarcou encontro com o chefe do executivo português ao saber da conversa com o petista.

Em entrevista realizada antes de embarcar ao Brasil, Rebelo ressaltou a diferente forma que Portugal e Brasil estão lidando com a guerra na Ucrânia e indicou que os dois países se aproximaram bastante nos anos anteriores. Disse ainda que uma desconversa com Bolsonaro não os separaria.

"As relações entre Portugal e Brasil são entre povos", afirmou o presidente português.

