Após imagens da invasão ao STF, Cappelli reforça: “Lei será cumprida”

Apoie o 247

ICL

247 - O interventor da União na segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, defendeu, na manhã desta quinta-feira (26), que as imagens feitas por câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia em que golpistas invadiram as sedes dos Três Poderes, confirmam uma “falta de planejamento” e uma execução “fora dos padrões”, por parte da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.