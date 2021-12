Após invasão na Saúde, grupo hacker ataca site ligado ao MEC

"Nós voltamos", diz a mensagem exibida pelo Lapsus$ Group no site da Escola Virtual: "a solução ágil é o pagamento do resgate" edit

247 - Após invadir os sistemas do Ministério da Saúde, o grupo de hackers identificado como Lapsus$ Group invadiu o site da Escola Virtual, um ambiente de cursos à distância ligado ao Ministério da Educação. O ataque ocorreu por volta das 17h30 desta sexta-feira (10).

Na mensagem exibida na capa do site está escrito: "olá. Nós voltamos, porém, com mais notícias (e com mais poderio). Vamos explicar algumas coisas: o nosso único objetivo é obter dinheiro, não ligamos para a família Bolsonaro (vulgo Bolsofakenews) de merda, seguindo a filosofia do Lapsus, um emaranhado de servidores foram enviados para o cemitério de 'dados mortos'. A solução ágil é o pagamento do resgate".

Em seguida, os hackers exibem os canais pelos quais podem ser contatados.

