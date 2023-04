Após mais um ataque em escola, Gleisi lança hipótese de ação coordenada para disseminar pânico

Apoie o 247

ICL

247 - Diante de mais um ataque a uma escola no país, nesta terça-feira (11) em Goiás, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), lancçou pelo Twitter a hipótese de que os atentados estejam sendo coordenados para espalhar pânico.

"Em meio à onda de mensagens nas redes sobre ataques a escolas ocorreram de ontem para hoje mais dois casos de violência com facas. Pesquisadora Letícia Oliveira avalia que 'parece ser um esforço coordenado para deixar todo mundo em pânico'. Flávio Dino apertou as big techs para que sejam rápidas em tirar perfis perigosos do ar. Em dois dias, mais de 511 perfis foram identificados", escreveu.

Mais cedo, a jornalista Hildegard Angel afirmou que a extrema direita tem utilizado os ataques às escolas para reforçar seu lobby pela pauta da militarização das unidades de ensino e pela implantação chamado "homeschooling", defendido por Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores desde a campanha eleitoral de 2018.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.